Обосновались всерьез и надолго: разведка США засекла траншеи наемников Вагнера в Ливии

Иностранные наемники должны покинуть Ливию к 23 января, в соответствии с соглашением о постоянном перемирии, заключенном в октябре2020-го при посредничестве ООН. Однако американская разведка сомневается, что наемники российской частной военной компании "Вагнер" выполнят это условие.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в спецслужбах США.

Спутниковые снимки зафиксировали гигантскую траншею длиной в 70 км, вырытую на стратегически важной линии между ливийским городом Сиртом и военной базой Аль-Джуфра. Эта линия считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

Разведка США считает, что траншея и другие фортификационные сооружения между Сиртом и Аль-Джуфрой построили наемники ЧВК "Вагнер" и что работы на этих укреплениях продолжались и в январе-2021.

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Представитель американской разведки заявил телекомпании, что эти укрепления указывают на то, что "Вагнер" обустраивается в Ливии всерьез и надолго".

По словам представителя американской разведки, траншея является еще одной причиной, по которой "мы не видим намерения или движения турецких или российских сил к соблюдению соглашения, достигнутого при посредничестве ООН. Это может сорвать и без того хрупкий мирный процесс и прекращение огня. Впереди будет действительно трудный год".

Напомним, годом ранее президент Турции Реджеп Эрдоган насчитал в Ливии 2 тысячи российских наемников из ЧВК "Вагнера".

А президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается дистанцироваться от наемников Вагнера в Ливии.

Также напомним, три десятка наемников "Вагнера" были задержаны в Беларуси:

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