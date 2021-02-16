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Обстрел американской базы в Ираке: есть погибший и раненые

16 февраля, 02:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Одна из группировок уже взяла на себя ответственность за атака

В результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в городе Эрбиль в Ираке в понедельник, 15 февраля, погиб гражданский, работающий по контракту, и ранены пять человек, в том числе американский военнослужащий.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на коалицию США в Ираке.

Отмечается, что войска США занимают военную базу, прилегающую к гражданскому аэропорту и эта атака стала самой смертоносной по антитеррористической коалиции за почти год пребывания в Ираке.

Тем временем группировка под названием "Сарая Аулия аль-Дам" уже взяла на себя ответственность за нападение на военную базу коалиции под руководством США, заявив, что борется против "американской оккупации" в Ираке.

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Напомним, вечером 15 февраля в Ираке был нанесен ракетный удар по аэропорту города Эрбиль, в районе которого дислоцируются войска антитеррористической коалиции под руководством Соединенных Штатов, что привело к пожару на американской военной базе.

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Вначале сообщалось о двух раненых мирных жителях в жилом районе Эрбиля.

Мы также сообщали, что в начале января на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.

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Ирак США ракета обстрелы военная база
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