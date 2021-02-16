Обстрел американской базы в Ираке: есть погибший и раненые

Одна из группировок уже взяла на себя ответственность за атака

В результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в городе Эрбиль в Ираке в понедельник, 15 февраля, погиб гражданский, работающий по контракту, и ранены пять человек, в том числе американский военнослужащий.

Реклама

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на коалицию США в Ираке.

Отмечается, что войска США занимают военную базу, прилегающую к гражданскому аэропорту и эта атака стала самой смертоносной по антитеррористической коалиции за почти год пребывания в Ираке.

Тем временем группировка под названием "Сарая Аулия аль-Дам" уже взяла на себя ответственность за нападение на военную базу коалиции под руководством США, заявив, что борется против "американской оккупации" в Ираке.

В тренде В Британии начали работу первые карантинные отели: фото

Напомним, вечером 15 февраля в Ираке был нанесен ракетный удар по аэропорту города Эрбиль, в районе которого дислоцируются войска антитеррористической коалиции под руководством Соединенных Штатов, что привело к пожару на американской военной базе.

Реклама

Вначале сообщалось о двух раненых мирных жителях в жилом районе Эрбиля.

Мы также сообщали, что в начале января на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама