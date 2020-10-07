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Обвиняемого в убийстве темнокожего Флойда полицейского выпустили из тюрьмы

7 октября, 22:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Адвокат Дерека Шовина внес залог в размере 1 млн долларов

В Соединенных Штатах в среду, 7 октября, освободили из тюрьмы бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве темнокожего Джорджа Флойда при задержании.

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Об этом со ссылкой на представителей властей сообщил телеканал Fox News.

Шовина отпустили после того, как его адвокат внес за него залог в размере 1 млн долларов.

Экс-полицейский должен предстать перед судом 8 марта 2021 года по обвинению в непредумышленном убийстве.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием при задержании темнокожего Джорджа Флойда,который умер вскоре после этого. 26 мая четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили.

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После смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки, которые продолжались несколько месяцев.

Шовин был взят под стражу 31 мая. Трем другим бывшим полицейским инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

Ранее мы сообщали, что для освобождения до суда бывшего полицейского Дерека Шовина установлен залог в размере 1,25 млн долларов.

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США суд убийство темнокожий полицейский афроамериканец Миннеаполис
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