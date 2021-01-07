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"Очень опасный человек": Пелоси призвала к немедленному отстранению Трампа от власти

7 января, 23:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Спикер Палаты представителей Конгресса считает, что Пенс должен объявить себя и. о. президента до инаугурации

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Дональда Трампа "очень опасным человеком" и призвала немедленно отстранить его от власти.

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Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщает CNN.

"Президент США – очень опасный человек, который не должен оставаться при власти. Это срочно. Это чрезвычайная ситуация высочайшего масштаба", – заявила Пелоси.

По ее словам, вице-президент Майк Пенс должен немедленно отреагировать на вчерашние события, применив 25-ю поправку Конституции США, заявив о недееспособности Трампа.

Отметим, в этом случае Пенс станет и. о. президента на период до инаугурации Джо Байдена.

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"Хотя осталось всего 13 дней (до инаугурации. – Ред.), любой день может стать для Америки шоу ужасов", – заявила Пелоси.

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Она добавила, что если вице-президент не начнет действовать, Конгресс может начать процедуру импичмента.

Ранее мы сообщали, что дебаты в Конгрессе США 6 января по утверждению результатов выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось прервать заседание и срочно эвакуироваться – в здании был распылен слезоточивый газ.

В ходе беспорядков произошли задержания и столкновения протестующих и правоохранителей, есть погибшие.

Напомним, избранный президент Джо Байден, победу которого утром в четверг утвердил Конгресс США, назвал участников беспорядков у Капитолия толпой мятежников и террористами и обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве.

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