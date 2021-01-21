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Грета Тунберг смешно потроллила "счастливого старика" Трампа

21 января, 00:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

18-летняя шведка припомнила экс-президенту США старую обиду

Хорошо смеется тот, кто смеется последний – именно так можно охарактеризовать взаимоотношения шведской экоактивистки Греты Тунберг и с сегодняшнего дня экс-президента США Дональда Трампа.

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18-летняя Тунберг остроумно пошутила, припомнив экс-президенту его высказывание полуторагодичной давности.

"Он выглядит очень счастливым стариком, которого ждет светлое и прекрасное будущее. Так приятно видеть!"написала шведка в своем Twitter.

К "твиту" она прикрепила фотографию с Трампом перед тем, как он сел в вертолет Marine One, который доставил его от Белого дома до авиабазы "Эндрюс" в Мэриленде. Оттуда он в последний раз полетел на "президентском" самолете Air Force One во Флориду, где его уже ждали в резиденции Мар-а-Лаго.

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Стоит отметить, что именно так, причем дословно, сам Дональд Трамп в 2019 году прокомментировал пламенную речь Греты Тунберг на открытии саммита ООН в Нью-Йорке.

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Напомним, что в своем выступлении юная шведка в пух и прах разнесла мировых лидеров за уничтожение экологии. Именно это выступление принесло прежде малоизвестной девушке мировую популярность.

Однако, видимо, конфликт Тунберг и Трампа завершится именно на этой ноте, поскольку ответить ей экс-президент не сможет, так как его заблокировали в Twitter, Facebook и Inatagram.

Больше о знаменитом выступлении Греты Тунберг смотрите в видеосюжете:

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США шутка троллинг Дональд Трамп Грета Тунберг

Источник: Сегодня

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