Українська
$ 27,97
32,97
  1. Мировые новости
  2. США

Очередной "космолет Илона Маска" взорвался: видео

30 марта, 16:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Прототип космического корабля SpaceX Starship SN11 не пережил испытаний

В американском штате Техас завершились испытания очередного прототипа космического корабля Starship, построенного компанией Илона Маска SpaceX.

Реклама

Высотные испытания модели SN11, как и ее предшественников, завершились взрывом при посадке.

Запуск по традиции совершили с космодрома в городе Бока-Чика.

Предполагалось, что Starship должен достичь высоты примерно 10 километров, после чего начать аэродинамически управляемое снижение с последующим приземлением. Эти летные испытания стали для Starship уже четвертыми.

Реклама

Ни в SpaceX, ни лично Илон Маск пока никаких заявлений по поводу запуска не делали.

В тренде
США хотят активизировать стратегическое партнерство с Украиной

Изначально запуск должен был состояться 29 марта, однако в этот день Маск заявил, что испытания переносятся – инспектор Федерального авиационного управления США не успел добраться до космодрома Starbase к началу.

Starship задумывали как многоразовый космический корабль, предназначенный для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и еще дальше.

В SpaceX свое творение называют "самой мощной в мире ракетой-носителем из когда-либо созданных, способной доставлять на околоземную орбиту более 100 тонн грузов".

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что SpaceX отправит ракеты на Марс задолго до конца нынешнего десятилетия и построит там свою базу.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

космос космический корабль Илон Маск SpaceX Starship

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детях
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детяхСША
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в США
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в СШАСША
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей США
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей СШАСША
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцах
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцахСША
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинации
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинацииСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять