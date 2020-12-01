Один из крупнейших в мире радиотелескопов "Аресибо" уничтожен: фото

Ранее в этом месяце Национальный научный фонд США решил закрыть и разобрать обсерваторию

США лишились своей астрономической обсерватории в Пуэрто-Рико – на 300-метровую тарелку радиотелескопа "Аресибо", который ранее считался крупнейшим в мире, рухнул 900-тонный облучатель антенны.

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Об этом сообщает Guardian.

Этот год выдался для обсерватории очень неудачным – в августе оборвался вспомогательный кабель питания отражающей тарелки, а также была повреждена висевшая над ней платформа приемника. А 6 ноября оборвался основной кабель.

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На этом фоне Национальный научный фонд (NSF) США принял решение закрыть и разобрать обсерваторию, что вызвало протест в научном мире.

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/ Фото: Reuters

250 иностранных ученых призвали NSF отменить свое решение. В результате фонд решил открыть центр для посетителей и оставить рабочими лишь некоторые участки обсерватории.

Телескоп был построен 57 лет назад на средства Пентагона и изначально использовался в системе противоракетной обороны США.

Но впоследствии установка получила мирное применение, включая исследование верхних слоев атмосферы и ионосферы для получения данных об облачности и осадках, а также отслеживание астероидов на пути к Земле.

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А в 1974 году американские ученые Рассел Халс и Джозеф Тейлор получили Нобелевскую премию за двойной пульсар PSR B1913+16, который они открыли при помощи радиотелескопа "Аресибо".

Напомним, что сейчас самым большим радиотелескопом в мире считается Sky Eye, или FAST, в Китае. Его запустили 11 января.

Также мы писали, что в этом году в США решили закрыть проект, который позволял миллионам людей из разных стран обрабатывать данные, полученные с радиотелескопов, которые искали признаки существования внеземной жизни.

А о том, как на Гавайях сопротивляются строительству другого гигантского радиотелескопа, смотрите в видеосюжете:

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