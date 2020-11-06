Одним абзацем. Как считали голоса на выборах в США этой ночью

В США ожидаются результаты еще в пяти штатах

После окончания президентских выборов в США прошло несколько дней. Пока идет подсчет голосов в последних пяти штатах, на улицы выходят протестующие, которые выступают за честные выборы президента страны.

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Как прошла еще одна ночь подсчета голосов на выборах в США

Джо Байден почти сравнялся с Дональдом Трампом в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней. В Пенсильвании осталось подсчитать менее 10% бюллетеней. Пока лидирует Трамп, за него проголосовали 49,8% избирателей, а за Байдена – 49%. Победа в этом штате может принести кандидату 20 голосов выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что согласно подсчетам законных голосов он победил на выборах. По словам Трампа, его победу может украсть коррупция. В то же время в США могут признать недействительными более 150 тысяч бюллетеней, которые отправили на избирательные участки не вовремя. На улицы Нью-Йорка на акции протеста вышли движения "Black lives matter" и ЛГБТ-сообщества, которые выступают за честные выборы президента страны.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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