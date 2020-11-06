Українська
$ 28,36
33,58
  1. Мировые новости
  2. США

Одним абзацем. Как считали голоса на выборах в США этой ночью

6 ноября, 05:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В США ожидаются результаты еще в пяти штатах

После окончания президентских выборов в США прошло несколько дней. Пока идет подсчет голосов в последних пяти штатах, на улицы выходят протестующие, которые выступают за честные выборы президента страны.

Реклама

Как прошла еще одна ночь подсчета голосов на выборах в США

В тренде
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)

Джо Байден почти сравнялся с Дональдом Трампом в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней. В Пенсильвании осталось подсчитать менее 10% бюллетеней. Пока лидирует Трамп, за него проголосовали 49,8% избирателей, а за Байдена – 49%. Победа в этом штате может принести кандидату 20 голосов выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что согласно подсчетам законных голосов он победил на выборах. По словам Трампа, его победу может украсть коррупция. В то же время в США могут признать недействительными более 150 тысяч бюллетеней, которые отправили на избирательные участки не вовремя. На улицы Нью-Йорка на акции протеста вышли движения "Black lives matter" и ЛГБТ-сообщества, которые выступают за честные выборы президента страны.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Дональд Трамп выборы в США Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько стоит подключение к
Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые ценыБизнес
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)США
Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)
Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)США
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины
Если победит Джо Байден. Три сценария для УкраиныПолитика
Байден в шаге от победы на выборах президента США
Байден в шаге от победы на выборах президента СШАСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять