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Одним абзацем. Как считали голоса Трампа и Байдена

5 ноября, 07:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Байден пока сохраняет свое лидерство

В США продолжают подсчет голосов на президентских выборах. Согласно последним подсчетам лидирует Джо Байден, однако, еще не подсчитали голоса пять штатов.

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Как считали голоса на выборах в США ночью 5 ноября

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Байден победил в штате Мичиган. За него проголосовали 49,9% избирателей, в то время как за Трампа – 48,6%. Сейчас в активе демократа сейчас 264 голоса, для победы ему необходимо набрать 270. Байден также лидирует и в Неваде, голоса в этом штате могут обеспечить ему победу. Еще идет подсчет голосов в таких штатах: Невада, Аляска, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания. Трамп подает в суд на Мичиган и Пенсильванию, чтобы остановить подсчет голосов. Однако если Байден сохранит свое лидерство в Неваде и Аризоне, он получит 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания на пост президента. Дональд Трамп может обогнать Байдена только в случае победы в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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выборы США Дональд Трамп Джо Байден
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