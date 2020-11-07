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Одним абзацем. Как считали голоса за Байдена и Трампа этой ночью

7 ноября, 05:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В США все еще ожидаются результаты в нескольких штатах

В США продолжается подсчет голосов за президента. Согласно последним данным Fox News, за Байдена проголосовали 50,6% избирателей, а за Трампа – 47,7%.

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Как считали голоса за Байдена и Трампа 7 ноября

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Трамп пока лидирует в Северной Каролине и на Аляске. Однако в штате Джорджия Джо Байден опережает Дональда Трампа на три тысячи голосов, а в Пенсильвании – на 20 тысяч. Верховный суд США постановил изъять в штате Пенсильвания бюллетени, которые пришли на избирательные участки после их закрытия 3 ноября. После того, как Трамп подал иски в суды, республиканцы собирают 60 миллионов долларов для его судебных разбирательств. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может говорить о своей победе до тех пор, пока не закончатся разбирательства в судах. В Аризоне на выходных обещают обработать 235 тысяч избирательных бюллетеней.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп выборы в США
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