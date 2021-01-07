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Одним абзацем. Что происходило в Конгрессе США ночью

7 января, 07:58

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Сейчас на улицах столицы США еще остаются протестующие

Дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось прервать заседание и срочно эвакуироваться – в здании был распылен слезоточивый газ. В ходе беспорядков произошли задержания и столкновения протестующих и правоохранителей, есть погибшие.

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Отстранение Трампа: демократы начинают процедуру импичмента

Протесты начались у здания Конгресса США. Ситуация обострилась, когда сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное зданиена Капитолийском холме. Во время беспорядков несколько стражей порядка получили ранения. Не менее 20 демонстрантов были задержаны. В полиции уточнили, что большинство из них приехали в округ Колумбия из других регионов. Как минимум четыре участника протестов погибли, в том числе одна женщина. Позже стало известно, что мэр округа Колумбия продлил чрезвычайное положение на 15 дней в ответ на беспорядки в Капитолии. Сейчас на улицах столицы США остаются протестующие, полиция оттесняет их дальше от Капитолия. Демократы обратились к вице-президенту США Майклу Пенсу с просьбой применить 25-ю поправку к Конституции и отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти. В свою очередь Трамп утверждает, что демократы украли у него победу, однако он не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. Все-таки Конгресс США возобновил работу – там продолжают подтверждать голоса выборщиков. Ожидается, что церемония инаугурации 46-го президента США пройдет 20 января.

Все подробности в спецтеме Майдан в США

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