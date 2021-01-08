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Одному из задержанных за штурм Капитолия в суде потребовался перевод на русский

8 января, 22:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мужчина заявил, что не знает о "незаконном вторжении"

В Соединенных Штатах в ходе суда над арестованными при штурме Капитолия во время утверждения в Конгрессе итогов выборов 6 января потребовался переводчик на русский язык.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Не владевший в достаточной степени английским русскоязычный мужчина на вопрос о вторжении в Капитолий ответил, что не знает, о чем идет речь.

"Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", – заявил он.

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Кроме него в этот день рассматривались дела еще нескольких арестованных во время беспорядков. У одного из них нашли "автоматическое оружие военного образца" и 11 бутылок с зажигательной смесью. Еще одного обвиняют в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.

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Напомним, во время штурма Капитолия в США сторонники действующего президента Дональда Трампа использовали русский язык, что слышно на видео.

Мы также сообщали, что в толпе сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий США, обнаружили теоретиков заговора, связанных с двумя правыми экстремистскими организациями QAnon и Proud Boys, которые Трамп неоднократно отказывался осуждать во время своей избирательной кампании в прошлом году.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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США суд штурм Капитолий Конгресс США
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