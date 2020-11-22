Официально. США вышли из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты Америки официально вышли из Договора по открытому небу.
Об этом на странице в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.
"Сегодня, в соответствии с ранее направленным уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Благодаря этому Америка становится в большей безопасности, поскольку Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", – написал Помепо.
По словам помощника президента США Роберт О'Брайена, сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили свое уведомление о выходе из ДОН.
"Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия грубо нарушала годами", – заявил О'Брайен.
Он также отметил, что подобного рода соглашения приносят пользу противникам США за счет американской нацбезопасности.
К слову, ранее намерение выхода США из Договора об открытом небе комментировали украинские дипломаты. МИД Украины напомнил о важности Договора и выступал за продолжение его действия.
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