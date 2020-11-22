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Официально. США вышли из Договора по открытому небу

22 ноября, 16:59

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В США заявили, что Россия годами нарушала договор

Соединенные Штаты Америки официально вышли из Договора по открытому небу.

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Об этом на странице в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Сегодня, в соответствии с ранее направленным уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Благодаря этому Америка становится в большей безопасности, поскольку Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", – написал Помепо.

По словам помощника президента США Роберт О'Брайена, сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили свое уведомление о выходе из ДОН.

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Фото: welt.de

"Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия грубо нарушала годами", – заявил О'Брайен.

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Он также отметил, что подобного рода соглашения приносят пользу противникам США за счет американской нацбезопасности.

К слову, ранее намерение выхода США из Договора об открытом небе комментировали украинские дипломаты. МИД Украины напомнил о важности Договора и выступал за продолжение его действия.

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США договор Майк Помпео
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