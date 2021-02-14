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"Охота на ведьм" и "месть инакомыслящим": Трамп прокомментировал попытку своего импичмента

14 февраля, 00:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Экс-президент заинтриговал американцев продолжением "совместного путешествия"

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после того, как Сенат проголосовал за его оправдание во втором процессе по делу об импичменте, обвинил демократов в политическом преследовании и назвал попытку импичмента "охотой на ведьм".

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Об этом говорится в заявлении Трампа, передает NBC.

"Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Ни один президент никогда не проходил ничего подобного", – подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что демократы получили "беспрепятственный пропуск для попрания верховенства закона" и "превращения правосудия в инструмент политической мести и преследования людей и точек зрения, с которыми они не согласны".

Себя же экс-президент назвал борцом за верховенство закона.

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"Я всегда был и всегда буду борцом за непоколебимое верховенство закона, за героев правоохранительных органов и за право американцев мирно и с честью обсуждать актуальные вопросы без злобы и ненависти", – заявил Трамп.

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Он также поблагодарил команду юристов и "всех сенаторов и членов Конгресса США, которые гордо стояли за Конституцию, которую мы все уважаем" и заявил, что ему еще есть что предложить американцам, чтобы "сделать Америку снова великой".

"Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова великой" только началось. В предстоящие месяцы мне есть чем поделиться с вами, и я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного совместного путешествия, чтобы достичь американского величия для всего нашего народа. Ничего подобного никогда не было!" – заинтриговал Трамп.

Напомним, в субботу, 13 февраля, Сенату США не удалось собрать голоса за импичмент экс-президенту Дональду Трампу. Чтобы признать его виновным в подстрекательстве к мятежу, к 50 голосам демократов необходимо было еще минимум 17 голосов республиканцев, но к обвинениям присоединились только 7 представителей Республиканской партии.

Экс-президента обвиняли по статье – "подстрекательство к мятежу" из-за вменяемых ему призывов к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

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Таким образом Трампу удалось избежать импичмента уже второй раз, первый ему пытались объявить в 2019 году за "злоупотребление властью".

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США импичмент Дональд Трамп импичмент Трампа
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