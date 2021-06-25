Около Майами обрушилась многоэтажка – почти 100 людей под завалами (видео)

Джо Байден ждет, чтобы губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение – тогда можно будет отправить федеральную помощь

В результате обрушения в пригороде Майами были уничтожены 55 квартир из 136. Фото: REUTERS/Marco Bello

В американском штате Флорида произошло частичное обрушение 12-этажного жилого дома, под завалами могут оставаться около сотни человек.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Авария случилась ночью 24 июня в городе Серфсайд, который расположен в пригороде Майами. В результате случившегося как минимум один человек погиб.

Из-под завалов достали пока что только двух пострадавших – их сразу госпитализировали. Еще 97 человек числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются, некоторые люди подают звуки из-под завалов.

Реклама

Среди пострадавших в Серфсайде могут быть родные жены президента Парагвая. Фото: REUTERS/Octavio Jones

Среди них могут быть родственники первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры.

Еще 35 жителей уцелевшей части здания эвакуировали.

Президент США Джо Байден выразил готовность направить на место обрушения федеральные ресурсы, включая спасателей из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Но для этого необходимо, чтобы губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение.

Реклама

Здание было построили в 1981 году. Из 136 квартир разрушенными оказались 55.

Причина обрушения здания пока неизвестна.

Напомним, на этой неделе в Алабаме произошло крупное ДТП с участием 18 автомобилей, в результате которого погибли десять человек, в том числе девятеро детей.

А несколькими днями ранее во Флориде джип наехал на участников гей-парада, убив одного из них и чуть не задавив члена Конгресса.

О чем еще говорят в Украине и мире 25 июня: