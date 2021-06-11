Опасные последствия – COVID-19 может приводить к развитию деменции

COVID-19 может привести к развитию болезни Альцгеймера. Фото: коллаж "Сегодня"

СOVID-19 может оказывать длительное воздействие на функцию мозга и вследствие этого вызывать потерю памяти.

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Об этом сообщает журнал Alzheimer’s Research & Therapy.

Ученые клиники Кливленда с помощью искусственного интеллекта изучили сходства между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и несколькими неврологическими заболеваниями. Они также проанализировали генетические факторы, которые позволяют коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.

Исследователи обнаружили, что инфекция значительно меняет маркеры болезни Альцгеймера, участвующие в воспалении мозга, и имеет неплохие шансы преодолеть гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от патогенов.

"Они обнаружили тесные сетевые связи между вирусом и генами/белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями, в первую очередь с болезнью Альцгеймера, указывая на пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера", – говорится в сообщении.

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Также ученые обнаружили, что у людей с различной формой одного и того же гена APOE E4/E4 – самого большого генетического фактора риска развития болезни Альцгеймера – снижена экспрессия генов противовирусной защиты. Это может сделать таких пациентов более восприимчивыми к COVID-19.

Как сообщалось ранее, вакцина AstraZeneca может вызывать редкое неврологическое расстройство.

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