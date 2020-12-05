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Опубликован самый подробный снимок пятна на Солнце размером больше Земли (фото)

5 декабря, 23:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В пятнах температура ниже, чем на других участках Солнца

Солнечной обсерватории Соединенных Штатов с помощью телескопа Даниэля Инуе на Гаваях удалось сделать первое изображение солнечного пятна, размер которого превышает размеры Земли.

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Об этом говорится в сообщении Национальной солнечной обсерватории США.

Изображение получилось беспрецедентно детальным. Оно было сделано еще 28 января 2020 года, но опубликовано только теперь.

Изображение пятна намерены использовать в серии научных статей о телескопе Даниэля Инуе.

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"Разрешение этого снимка солнечного пятна примерно в 2,5 раза выше, чем когда-либо сделанных ранее, на нем видны магнитные структуры размером до 20 километров на поверхности Солнца", - рассказал доктор Томас Риммел, который занимается изучением телескопа.

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Отмечается, что в пятнах температура ниже, чем на других участках Солнца.

Полосы, идущие от темного центра пятна, которые видны на снимке, – результат схождения горячего и холодного газов.

Снятое солнечное пятно в диаметре почти 16 тысяч километров, а диаметр Земли – 12 742 километра, то есть оно больше нашей планеты.

Помимо снимка обсерватория также разместила видео полтораминутной солнечной активности, сжатое до 4 секунд.

Солнечная активность
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