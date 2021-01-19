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Орлан уносит Трампа: The New Yorker оригинально попрощался с уходящим президентом

19 января, 12:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

Карикатура называется "A Weight Lifted", что дословно переводится, как груз поднят или перенесен

Известный американский еженедельник The New Yorker опубликовал карикатуру на действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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На обложке свежего номера журнала изображен символ США белоголовый орлан, который несет в когтях недовольного Дональда Трампа. А также дата 25 января 2021.

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Как сообщается, карикатура называется "A Weight Lifted", что дословно переводится, как груз поднят или перенесен. Автор – Барри Блит.

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Фото: instagram.com/newyorkermag

Возможно, таким образом журналисты издания потроллили нежелание Трампа терять власть и покидать Белый дом.

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Ранее сообщалось, что 20 января Дональд Трамп и Мелания Трамп покинут Белый дом в качестве президента и первой леди, до того как туда прибудет новая президентская чета Джо и Джилл Байден. Это будет нарушением одной из самых давних традиций, когда уходящий президент приветствует в Белом доме нового главу государства.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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США инаугурация Дональд Трамп Джо Байден
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