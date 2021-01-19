Орлан уносит Трампа: The New Yorker оригинально попрощался с уходящим президентом

Карикатура называется "A Weight Lifted", что дословно переводится, как груз поднят или перенесен

Известный американский еженедельник The New Yorker опубликовал карикатуру на действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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На обложке свежего номера журнала изображен символ США белоголовый орлан, который несет в когтях недовольного Дональда Трампа. А также дата 25 января 2021.

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Как сообщается, карикатура называется "A Weight Lifted", что дословно переводится, как груз поднят или перенесен. Автор – Барри Блит.

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Фото: instagram.com/newyorkermag

Возможно, таким образом журналисты издания потроллили нежелание Трампа терять власть и покидать Белый дом.

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Ранее сообщалось, что 20 января Дональд Трамп и Мелания Трамп покинут Белый дом в качестве президента и первой леди, до того как туда прибудет новая президентская чета Джо и Джилл Байден. Это будет нарушением одной из самых давних традиций, когда уходящий президент приветствует в Белом доме нового главу государства.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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