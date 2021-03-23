Основатель Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов: кто купил

Основатель корпорации Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит за 2,9 млн долларов как невзаимозаменяемый токен (NFT).

Реклама

Об этом он сообщил в Twitter.

NFT первого твита Дорси купил гендиректор стартапа Bridge Oracle из Малайзии Сина Эстави.

Дорси перевел деньги в биткоины (по нынешнему курсу – чуть более 50 биткоинов) и, как и обещал, перечислил их благотворительной организации Give Directly для помощи Африке.

Отметим, первый твит Дорси написал 21 марта 2006 года, после продажи он остался в публичном доступе в соцсети.

Реклама

Невзаимозаменяемые токены используются в частности для подтверждения факта владения цифровыми активами, к примеру – в криптоискусстве и коллекционировании цифровых предметов.

Напомним, компания Twitter тестирует новый сервис голосовых чатов под названием Spaces, который визуально и функционально напоминает соцсеть Clubhouse.

Мы также сообщали, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен создать собственную интернет-платформу, где он будет публиковать свои заявления.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама