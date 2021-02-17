От исторических морозов в США спасли 3,5 тысячи черепах: фото и видео

Как и все рептилии, с похолоданием воды черепахи просто впадают в ступор и перестают двигаться

Аномально низкие температуры в американском штате Техас, которые ранее уже вызвали массовое ДТП с жертвами, угрожают не только людям, но и животным.

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Как сообщает The New York Times, речь идет о морских черепахах, около 3,5 тысяч которых спасли в заливах штата.

Как и у всех рептилий, температура тела морских черепах зависит от окружающей среды. Поэтому при заморозках они могут потерять способность двигаться и утонуть.

Фото: twitter.com/lara_hand

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Директор зоозащитной организации Sea Turtle Венди Найт называет это состояние "холодным шоком". Она и ее другие активисты помогает черепахам пережить холода, пока их нельзя будет с безопасностью вернуть в воду.

Они собрали черепах, спасенных другими людьми, и на несколько дней поместили их в поддоны с теплой водой в конференц-центре в городе Саут-Падре-Айленд. Усложняет эту ситуацию то, что из-за снегопадов порядка 3,3 млн домов в Техасе остались без электричества, и Sea Turtle не стала исключением.

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Фото: twitter.com/lara_hand

Однако от снежного шторма, который обрушился на штат, пострадали и другие животные. В частности, в приюте для приматов Primarily Primates из-за переохлаждения погибли нескольких обезьян, лемуров и тропических птиц.

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Стоит отметить, что из-за холодных арктических потоков, которые пробились в США через Канаду, Техас охватили аномальные морозы. Местами в традиционно одном из самых штатов было -18 градусов по Цельсию, а в городе-миллионнике Далласе было -10 вместо привычных +15 градусов.

Однако с сильными морозами столкнулись жители и штатов Кентукки, Миссисипи, Миссури, Луизиана, Орегон и Теннесси. Жертвами непогоды стали 29 человек.

А на днях на штат Северная Каролина обрушился мощный торнадо, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и еще 10 получили травмы.

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