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От Трампа ушли три советника, а глава штаба не верит в победу на выборах – Axios

16 октября, 20:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Наша задача - безопасно посадить самолет, говорит Билл Степиен

От президента США Дональда Трампа, который повторно баллотируется на высший пост в государстве, ушли трое старших советников, потому что после разговора с главой предвыборного штаба Биллом Степиеном они решили, что их кандидат проиграет.

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Об этом сообщает издание Axios.

Как пишет издание, кампания Трампа наполнена внутренними обвинениями и прикидками потенциальных убытков, что только усугубляет царящее в штабе мрачное настроение, вызванное ежедневным потоком смурных заголовков.

"Во многом, это сам президент (виноват), – сказал один советник. – Вы не можете вылечить пациента, который не хочет принимать диагноз".

При этом Степиен каждую неделю рассказывает сотрудникам, почему им не следует обращать внимание на неизменно ужасные общественные опросы – и как они могут "выиграть неделю" и кампанию.

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Но в других частных беседах, описанных множеством источников, Степиен может показаться мрачным пессимистом, сравнивающим кампанию с самолетом, попавшем в болтанку, говоря: "Наша задача – безопасно посадить самолет".

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Три источника издания слышали, как Степиен использовал варианты аналогии с самолетом, и они чувствовали, что он глубоко, а то необратимо пессимистичен в отношении состояния предвыборной гонки.

"Это плохое чувство, когда вы понимаете, что руководитель кампании в глубине души не думает, что мы выиграем", – сказал один из источников издания.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Трамп заявил о готовности мирно передать власть.

Также напомним, что за четыре недели до выборов главы Белого дома коронавирус обрушил рейтинг Трампа, и преимущество кандидата-демократа Джо Байдена составляло 16%.

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предвыборная кампания штаб Дональд Трамп советники советник президента Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

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