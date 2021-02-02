Открытый гей впервые стал министром в США

Верхняя палата американского Конгресса утвердила кандидатуру Пита Буттиджича на должности министра транспорта, куда его ранее выдвинул президент США Джо Байден.

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Об этом сообщает CNN.

Будучи открытым геем, он стал первым в истории представителем ЛГБТ, который был утвержден Сенатом в качестве члена администрации США. В целом он стал четвертым утвержденным членом нового кабинета Джо Байдена, всего их 23.

Пит Буттиджич будет руководить обширным федеральным агентством, которое курирует национальные авиалинии, шоссе и транспортные системы.

Реклама Пит Буттиджич. Фото: Stefani Reynolds/REUTERS В тренде Аэробика на фоне переворота в Мьянме: учительница рассказала, как сняла покорившее мир видео

Напомним, что в прошлом Буттиджич занимал должность мэра города Саут-Бенд в штате Индиана, кандидат в президенты США от Демократической партии. Больше об этом политике вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Кроме того, в этот же день в Сенате состоится голосование и по поводу другой кандидатуры в новом кабинете – ожидается, что Алехандро Майоркаса утвердят на посту министра внутренней безопасности. После этого он должен начать откат иммиграционной политики экс-президента Дональда Трампа.

Больше о других лицах в правительстве Джо Байдена, а также об их отношении к Украине читайте в материале на нашем сайте.

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