Ответственный за такое количество смертей от COVID не должен быть президентом США, – Байден

Любой, кто несет ответственность за такое количество смертей, не должен оставаться президентом Соединенных Штатов, – заявил Байден на дебатах
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Любой, кто несет ответственность за такое количество смертей, не должен оставаться президентом Соединенных Штатов, – заявил Байден на дебатах
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Новости партнеров
Популярные статьи
Новости партнеров