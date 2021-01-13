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Палата представителей США будет голосовать по импичменту Трампа

13 января, 00:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Демократы обвиняют Трампа в "подстрекательстве к мятежу"

В США из-за беспорядков в Конгрессе, которые устроили сторонники действующего президента Дональда Трампа, Палата представителей проголосует по проекту резолюции об объявлении ему импичмента.

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Как сообщает "Интерфакс", демократы официально внесли на рассмотрение проект резолюции в понедельник, в которой они обвиняют Трампа в "подстрекательстве к мятежу".

"Он поставил под угрозу целостность демократической системы, помешал мирному переходу власти... Он предал доверие к себе как к президенту", – говорится в тексте проекта резолюции.

Ожидается, что к рассмотрению этого вопроса конгрессмены приступят в 9:00 по местному времени.

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К слову, запуск процедуры импичмента позволил бы Сенату заняться рассмотрением вопроса о возможном суде над Трампом и отстранении его от должности

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В свою очередь президент США Дональд Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.

Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: "Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария".

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США импичмент Дональд Трамп
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