Палата представителей США приняла проект поддержки для Украины на $40 млрд

Теперь он будет направлен на рассмотрение Сената Конгресса

Законопроект содержит увеличение финансирования полномочий президента/Фото: коллаж: "Сегодня"

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект закона H.R. 7691. Он предусматривает дополнительное выделение около $40 миллиардов для реагирования на агрессию России против Украины.

Об этом стало известно во время трансляции заседания Палаты представителей США.

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Теперь проект будет направлен на рассмотрение Сената Конгресса. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что после того, как Палата представителей одобрила пакет, Сенат "примет скорые меры", чтобы утвердить его и отправить на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект содержит увеличение финансирования полномочий президента с 5 млрд долларов, которые первоначально запрашивала администрация Байдена, до 11 млрд долларов. Финансирование полномочий президента по сокращению расходов позволяет администрации отправлять военную технику и оружие из запасов США. Это был один из основных способов оперативного обеспечения Украины военной техникой.

Стоит отметить, что сначала президент США спрашивал у Конгресса 33 млрд. долларов. Но законодатели намерены дополнительно выделить 3,4 млрд. долларов на военную помощь и 3,4 млрд. долларов на гуманитарные вопросы.

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Начальный запрос американского президента в размере 33 млрд долларов для Украины должен был распределиться следующим образом: 20,4 млрд — на военную помощь, 8,5 млрд — на экономическую помощь и 3 млрд — на гуманитарную помощь.

Ленд-лиз для Украины

Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.

имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией. На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.

сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны. После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.

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