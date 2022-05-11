Палата представителей США приняла проект поддержки для Украины на $40 млрд

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект закона H.R. 7691. Он предусматривает дополнительное выделение около $40 миллиардов для реагирования на агрессию России против Украины.
Об этом стало известно во время трансляции заседания Палаты представителей США.
Подробности
Теперь проект будет направлен на рассмотрение Сената Конгресса. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что после того, как Палата представителей одобрила пакет, Сенат "примет скорые меры", чтобы утвердить его и отправить на подпись президенту США Джо Байдену.
Законопроект содержит увеличение финансирования полномочий президента с 5 млрд долларов, которые первоначально запрашивала администрация Байдена, до 11 млрд долларов. Финансирование полномочий президента по сокращению расходов позволяет администрации отправлять военную технику и оружие из запасов США. Это был один из основных способов оперативного обеспечения Украины военной техникой.
Стоит отметить, что сначала президент США спрашивал у Конгресса 33 млрд. долларов. Но законодатели намерены дополнительно выделить 3,4 млрд. долларов на военную помощь и 3,4 млрд. долларов на гуманитарные вопросы.
Начальный запрос американского президента в размере 33 млрд долларов для Украины должен был распределиться следующим образом: 20,4 млрд — на военную помощь, 8,5 млрд — на экономическую помощь и 3 млрд — на гуманитарную помощь.
Ленд-лиз для Украины
- Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.
- На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.
- После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.