Палата представителей США проголосовала за отстранение Трампа

Палата представителей Конгресса США 222 голосами "за" и 204 "против" приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

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Трансляция велась на сайте Палаты представителей.

Ожидается, что в случае, если Пенс не станет это делать, члены Палаты представителей перейдут к следующему пункту своего плана по борьбе против Трампа: они рассмотрят вопрос об объявлении импичмента президенту США.

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25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

У Пенса и Кабинета министров будет 24 часа для решения. Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу – и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампу. Оно может состояться вечером в среду, 13 января.

Сам Пенс еще до того, как конгрессмены приняли резолюцию, высказался против отстранения от должности Трампа и отказался воспользоваться своими конституционными полномочиями, прописанными в 25-й поправке к Конституции.

Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: "Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария".

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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