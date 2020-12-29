Палата представителей США увеличила до 2000 долларов выплаты американцам из-за COVID-19

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в понедельник, 28 декабря, проголосовала за увеличение прямых выплат населению с 600 до 2000 долларов, чего ранее потребовал президент Дональд Трамп.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Теперь это решение должна поддержать верхняя палата Конгресса, но многие из республиканцев, под контролем которых находится Сенат, не поддерживают увеличение выплат.

Демократы же, занимающие большинство мест в Палате представителей, давно хотели увеличить выплаты 2000 долларов и теперь надеются продвинуть предложение или хотя бы поставить республиканцев в ситуацию, когда они будут вынуждены открыто выступить против этой инициативы.

Ожидается, что голосование в Сенате начнется во второй половине дня и продлится до вечера.

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Законодатели также попытаются преодолеть недавнее вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете на сумму 740 миллиардов долларов.

Накануне действующий президент, угрожавший заблокировать экономической пакет помощи в связи с коронавирусом, внезапно сменил позицию и подписал законопроект, тем самым обеспечив возобновление выплат миллионам безработных американцев и предотвратив частичное закрытие правительства.

Напомним, 23 декабря действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет на 740 млрд долларов, который ранее был одобрен Конгрессом и включает расширение санкций против "Северного потока – 2" и военную помощь Украине. Тогда спикер Палаты представителей, представитель демократов Нэнси Пелоси заявила, что Конгрес проголосует за преодоление вето президента.

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