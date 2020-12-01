Пандемии вопреки: как готовятся к Рождеству в США, Израиле и Австралии (видео)

Несмотря на пандемию – к Рождеству готовы! В Нью-Йорке уже украсили витрины магазинов, там, хоть и с ограничениями, будут праздновать. А на другой стороне Земли – в Австралии – команда санта-клаусов устроила благотворительный заезд.

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На улицах Нью-Йорка звучат рождественские песни, и едва ли не каждую витрину уже украсили к Рождеству. На мгновение может показаться – в городе от COVID осталась одно лишь воспоминание. Но это не так: во время празднования будут действовать ограничения. В эту среду – вспыхнут огоньки на главной елке города – у Рокфеллер-центра, однако для посетителей зону закроют.

Пройти можно будет только по записи, и только на 5 минут. Поэтому городская администрация советует посмотреть трансляцию.

В Иерусалим традиционно приезжают христиане со всего мира. В прошлом году – было 4,5 млн гостей. Это давало миллионные прибыли и около 100 тысяч рабочих мест. Но сейчас об этом нечего и мечтать – говорят местные. Несмотря на это, улицы украсили к праздникам. У елок – можно встретить актеров в костюмах Санта-Клаусов, которые будут традиционно желать счастливого Рождества.

"В этом году в сфере туризма сложилась ситуация, которой не было раньше в Иерусалиме. Я как иерусалимский Санта попытаюсь вернуть радость и мир в жизнь", – говорит актер Исса Кассисе.

Зато в Австралии уже состоялся заплыв санта-клаусов на гироскутерах: участников на этот раз было 150, что является рекордом.

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По реке они проплыли с благотворительной целью – собирали средства для нуждающихся детей. Выручить удалось около 10 тысяч долларов.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в США проходила "черная пятница" в условиях пандемии коронавируса.

Также напомним, по состоянию на 1 декабря в мире зафиксировано 63 870 336 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 выздоровели 44 215 659 человек, а скончались – 1 479 907.

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