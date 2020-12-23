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Папа Римский "лайкнул" в Instagram полуголую модель plus-size: как она отреагировала

23 декабря, 19:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пышногрудая красотка призвала всех подписываться после "благословения" понтифика

Скандал вокруг официального "инстаграма" Папы Римского Франциска получил неожиданное продолжение – после "лайка" под снимком сексапильной бразильской модели Натальи Гариббото понтифик оставил отметку и под "полуголым" фото модели "плюс-сайз" Марго Фокс.

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Сама девушка сообщила об этом примерно тогда же, когда "лайк" появился под фото Гариббото, однако СМИ обратили на это внимание лишь сейчас.

Пышногрудая красотка уже закрыла свою страницу в соцсети, чтобы избежать нежеланного внимания, но отреагировала в Twitter.

"Папа "лайкнул" мой снимок – значит, я пойду на небеса", – написала Марго.

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Но при этом девушка возмутилась, что даже после множества публикаций к ней не хлынула волна новых подписчиков на ресурсе OnlyFans, где она за плату выставляет эротические фото и видео.

Напомним, что в Ватикане уже пятую неделю расследуют скандал с "лайками" Папы Римского, которые появляются под эротическими фотографиями женщин в Instagram.

Стоит отметить, что аккаунтом понтифика @franciscus, с которого были оставлены "благословения", управляют сотрудники пресс-службы Ватикана, а не лично Папа Римский. Причем этот аккаунт не подписан ни на один другой.

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