Папа Римский отказался встретиться с главой Госдепа из-за Китая

Ватикан считает, что его пытаются втянуть в президентские выборы в США

Ватикан отклонил просьбу госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео об аудиенции у Папы Франциска, обвинив его в попытке втянуть католическую церковь в президентские выборы в США, осудив ее отношения с Китаем.

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Об этом сообщили два высокопоставленных дипломата Ватикана, передает Reuters.

Как отмечает издание, такая реакция Католической церкви вызвана тем, что Помпео в статье и серии твитов в сентябре обвинил ее в том, что она подвергает риску свой "моральный авторитет", продлевая соглашение с Китаем о назначении епископов.

Помпео повторно осудил политику Китая в отношении свободы вероисповедания на мероприятии, организованном посольством США при Святом Престоле в среду, тогда как на четверг у него была запланирована аудиенция в Ватикане.

В то же время в Ватикане заявили, что Папа Франциск отклонил просьбу Помпео об аудиенции, поскольку избегает встреч с политиками перед выборами.

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"Да, он просил. Но Папа уже ясно сказал, что политические деятели не принимаются в период выборов. Это – причина", - сказали там.

Ватикан два года назад заключил с Пекином соглашение, которое дает Папе право голоса при назначении китайских епископов, срок его действия истекает в следующем месяце, но его планируют продлить.

Напомним, на фоне переломного момента в противостоянии США с Китаем Вашингтон решил создать международный альянс против этой страны, потому что в перспективе Поднебесная представляет для Штатов самую большую угрозу.

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