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Соратницу Байдена переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

4 января, 01:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новоизбранный состав Конгресса приступил к работе 3 января

Соратницу избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена демократку Нэнси Пелоси на первом заседании нового состава Конгресса переизбрали спикером Палаты представителей.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

За ее кандидатуру проголосовали 216 законодателей, против – 209.

Обращаясь к своим однопартийцам Пелоси отметила, что новый состав Конгресса приступает к работе в период эпидемии коронавируса и экономического кризиса.

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"Принимая присягу, сегодня мы принимаем на себя ответственность столь же большую и предъявляющую высокие требования, как и та, которую несли предыдущие поколения лидеров", – заявила она.

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Как отмечает издание, новому составу Конгресса придется работать в условиях неопределенности. К примеру, до сих пор неясно, какая партия будет контролировать Сенат, большинство демократов в Палате представителей сократилось, а республиканцы планируют протестовать против обычно рутинной процедуры признания итогов президентских выборов.

Напомним, накануне неизвестные разрисовали краской дом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и оставили перед дверью свиную голову.

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