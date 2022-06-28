Пентагон экстренно готовит партию тяжелых мегаснайперов для Украины

США проведут обучение украинских военнослужащих использованию систем залпового огня HIMARS

США научат военных ВСУ пользованию новой техникой. Фото: коллаж "Сегодня"

США научат еще 50 военных Вооруженных сил Украины использованию артиллерийских ракетных систем HIMARS. Эти пусковые установки наша страна получила для защиты от российских оккупантов. Обучение военных продлится около двух недель.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, пишет репортер Foreign Policy Джек Детч.

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Так, Пентагон рассчитывает в ближайшее время начать второй этап обучения украинских бойцов по освоению пусковых установок M142 HIMARS, которые Украина получает для защиты от РФ.

"США проведут обучение около 50 украинских военнослужащих использованию систем залпового огня HIMARS, которые продлятся около двух недель. Ожидается, что второй этап обучения начнется в ближайшее время и будет охватывать украинские войска разных рангов", – заявил чиновник.

Почему США медлили с поставками HIMARS

Как писал Wall Street Journal, украинское военное командование в течение нескольких недель убеждало американских партнеров согласовать предоставление современных пусковых установок М270 MLRS и М142 Himars. Однако в правительстве США некоторые чиновники были обеспокоены возможным предоставлением с такими пусковыми установками совместимых с ними ракет, имеющих дальность почти 300 километров (ATACMS).

Американские чиновники опасались, что ВСУ могут вести огонь по критической инфраструктуре на территории России, а также по территориям Крыма и Донбасса, оккупированным с 2014 года.

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СМИ со ссылкой на источники сообщают, что администрация Байдена рассматривает предоставление таких установок только с боеприпасами, которые позволяют применять их как реактивные системы залпового огня, а не оперативно-тактические ракетные комплексы. Дальность этих боеприпасов – от 30 до 70 км.

Установки помогут украинским защитникам вести огонь по оперативному тылу российских подразделений и бороться с подкреплением второго эшелона. Кроме того, это повысит эффективность контрбатарейной борьбы ВСУ в артиллерийском противостоянии на Донбассе.

Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал предоставить Украине оружие большей дальности, направленное на защиту территорий нашей страны. ВСУ не будут использовать такое вооружение для атак по территории России.

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Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в нашу страну прибыла первая партия американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Журналист Андрей Цаплиенко уже опубликовал первые кадры боевого применения американского оружия по позициям оккупантов.

Сайт "Сегодня" также объяснял, почему Украина так ждала этих РСЗО от США.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. В то же время он заверил, что украинские артиллеристы бьют оккупантов исключительно на территории Украины и не используют вооружения для атак по России.