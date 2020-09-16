Пентагон опасается разработок России и Китая в сфере искусственного интеллекта

РФ может использовать ИИ для урезания суверенитета других стран

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер считает, что Россия и Китай активно проводят разработки в области искусственного интеллекта для расширения своего влияния за рубежом и усиления контроля над своими обществами. Об этом он заявил на симпозиуме, организованном Объединенным центром искусственного интеллекта, передает "Голос Америки".

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Эспер напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что страна, которая станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет править миром, и в это же время Кремль увеличивает инвестиции в развитие технологий.

"Его намерение состоит в том, чтобы использовать любое возможное преимущество для расширения влияния России и урезания суверенитета других", – сказал глава Пентагона.

Он также вспомнил, как РФ использовала сложную и хорошо скоординированную комбинацию беспилотников, кибератак и артобстрелов, чтобы нанести серьезный ущерб украинским силам, когда она вторглась в Украину.

"После этого Москва объявила о разработке автономных систем на базе искусственного интеллекта для наземных транспортных средств, самолетов, атомных подводных лодок, а также систем командования и управления. Мы ожидаем, что они используют эти возможности в будущих зонах боевых действий", – сказал он.

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Он также вспомнил о разработках Китая в этой сфере, который пытается создать недорогое автономное оружие дальнего радиуса действия для противостояния американским обычным вооружениям.

"В данный момент китайские производители оружия продают автономные беспилотники, которые, как они заявляют, могут наносить летальные, точечные удары", – сказал министр.

По словам Эспера существует четкая разница между США, Россией и Китаем в области искусственного интеллекта.

"Технологии могут варьироваться, но наши принципы не изменятся", – утверждает он.

Напомним, инженеры ВВС США разрабатывают автономный беспилотник со сложным искусственным интеллектом, который сможет стать лучшим летчиком-истребителем в бою. Исследователи планируют провести воздушный бой "человек против ИИ" в июле 2021 года.

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