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Пентагон запустил в космос ракету с секретным спутником (видео)

27 апреля, 01:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Из-за секретности трансляция закончилась сразу после запуска, все данные о спутнике NROL-82 засекречены

В Соединенных Штатах вечером в понедельник, 26 апреля, по заказ Национального управления военно-космической разведки Пентагона успешно запустили в космос супертяжелую ракету-носитель Delta IV, которая должна вывести на низкую орбиту секретный спутник.

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Об этом сообщается на сайте компании United Launch Alliance, проводившей запуск.

Из-за секретности трансляция закончилась сразу после запуска, все данные о спутнике засекречены.

"По просьбе нашего клиента, на этом мы завершим прямую трансляцию сегодняшнего обратного отсчета и старта тяжелой ракеты Delta IV со спутником NROL-82 с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии", - отмечается на сайте компании.

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Запуск ракеты, выполняющей миссию для Управления национальной разведки состоялся в 23:47 по Киеву. Внешние ускорители отделились через четыре минут полета, после чего через две минуты последовало включение и запуск второй ступени.

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За несколько секунд до отрыва ракеты от земли в систему двигателей впрыснули жидкий водород для их охлаждения, который планово вспыхнул.

Информация о спутниках NROL и их миссии засекречена. Предполагают, что они исполняют разведывательную функцию.

Напомним, 23 апреля компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX запустила к Международной космической станции корабль Crew Dragon Endeavour.

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Мы также сообщали, что летательный аппарат Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 25 апреля совершил третий успешный полет над поверхностью Марса, впервые удалившись от марсохода Perseverance на 50 метров.

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космос ракета разведка Пентагон спутники
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