Перед саммитом с Путиным у Байдена не решились назвать Россию главной угрозой США

В Белом доме назвали главную угрозу Америке - это не Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Главной угрозой для Соединенных Штатов является не пандемия коронавируса или угрозы, поступающие от России, Китая или Ирана, а внутренний терроризм.
Об этом говорится в Национальной стратегии борьбы с внутренним терроризмом, которую 15 июня опубликовал Белый дом.
При этом отмечается, что наибольшую опасность представляют сторонники идеологии превосходства белой расы, а также экстремисты, склонные к насильственным действиям.
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"Внутренний терроризм – угроза не новая для США, но в последние годы наши граждане сталкиваются с ней слишком часто. Комплексная стратегия обеспечит нашему правительству и его партнерам основу для понимания и обмена информацией, связанной с этой проблемой. Она позволит предотвращать вербовку в ряды террористических организаций и их призывы к насилию, стратегия даст возможность нарушить и сдерживать деятельность внутренних террористов. Наш подход позволит защитить одновременно и общественность, и гражданские права", – утверждают в Белом доме.
На этом фоне правительство США предлагает ряд мер, включая отслеживание связей внутренних террористов с зарубежными организациями и увеличение финансирования Министерств юстиции и внутренней безопасности, а также ФБР.
В администрации отметили, что это первая подобная стратегия за всю историю США.
Напомним, в январе на тот момент еще избранный президент США Джо Байден назвал участников беспорядков у Капитолия мятежниками и террористами, обвинив своего предшественника Дональда Трампа в подстрекательстве.
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