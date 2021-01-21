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Перезапуска не будет. СМИ узнали, чего ждать России от Байдена

21 января, 21:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент США уже поручил разведке подготовить расследование действий Кремля

В отличие от своих предшественников 46-й президент США Джо Байден не собирается перезапускать американо-российские отношения после своей инаугурации.

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Об этом, ссылаясь на анонимные источники, пишет газета Washington Post.

Читайте также: Как изменится политика США по Украине с приходом Байдена: мнение эксперта

Вместо этого новая администрация будет стремиться "привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия", совершенные в последние месяцы и годы.

В связи с этим глава национальной разведки Эврил Хэйнс подготовит доклад на несколько связанных с Россией тем.

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В частности, она должна ответить на вопросы, действительно ли Кремль предлагал талибам деньги за нападения на войска США в Афганистане, и причастна ли Россия к масштабной кибератаке на федеральные ведомства США в конце 2020 года.

Больше о том, почему правление Байдена будет для России более предсказуемым и почему он считает РФ главным врагом США, читайте в материале "Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина" на нашем сайте.

А что новый американский президент говорил об Украине, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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Россия США талибан кибератака Джо Байден
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