Джо Байден заснул во время встречи с премьер-министром Израиля (видео)

На теме борьбы с режимом в Иране президент США Джо Байден решил вздремнуть

У Джо Байдена не получилось бодро встретить нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден уснул во время первой официальной встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Перед этим из-за теракта в Кабуле хозяин Белого Дома отложил почти на сутки встречу с новым лидером Израиля.

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Соответствующее видео опубликовала американская сеть кабельного и спутникового телевидения c-span.

Скучная тема Ирана

На видео видно, как во время встречи перед аккредитованными СМИ, стороны сначала высказали свое отношение к двухстороннему сотрудничеству и вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Когда же Беннет перешел к благодарности за помощь, которую Вашингтон оказывает властям Израиля и к предложению по усилению дипломатических усилий против режима в Иране, Байден задремал.

Когда гость заметил это, он попытался немного повысить свой голос. Это не сразу помогло разбудить Байдена.

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