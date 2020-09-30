Первые дебаты Трампа и Байдена: онлайн-трансляция

Всего у кандидатов в президенты пройдет три тура дебатов

29 сентября в Кливленде, штат Огайо, пройдут дебаты между кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом.

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(Из-за разницы во времени, по Киеву дебаты начинаются в 04:00 30 сентября).

Как известно, дебаты между кандидатами пройдут в три тура. Второй состоится 15 октября в Майами, штат Флорида, а завершающий – 22 октября в Нашвилле, штат Теннесси. Само голосование за президента США состоится 3 ноября.

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Ранее были объявлены темы дебатов кандидатов – они будут говорить о результатах своей работы на высоких должностях, назначении судьи Верховного суда США, COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса.

Перед дебатами обострились обвинения в сторону Трампа в неуплате налогов, сайт "Сегодня" объяснял, в чем именно и как давно обвиняют нынешнего президента Соединенных Штатов.

Также Трамп предлагал пройти вместе с Байденом тест на наркотики до или после первых дебатов. Однако, кроме призывов в соцсетях, дальше дело не пошло.

Все, что нужно знать о выборах в США и кандидатах, читайте в материале: Байден против Трампа

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