Українська
$ 28,6
33,48
  1. Мировые новости
  2. США

Первые результаты выборов в США: 5 штатов опубликовали данные

4 ноября, 02:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

О предварительные данные подсчета голосов пока что подали лишь пять штатов

На выборах нового президента, которые проходят в США, нет фаворита – ни у действующего президента США, республиканца Дональда Трампа, ни у его соперника-демократа Джо Байдена нет явного преимущества.

Реклама

Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на предварительные данные прошедшего 3 ноября голосования.

Читайте также: В "счастливом" для Трампа штате больше поддерживают Байдена: подробности

Стоит отметить, что промежуточные результаты подсчета бюллетеней пока что подали лишь пять штатов: Виргиния, Индиана, Кентукки, Нью-Гэмпшир и Флорида.

Трамп лидирует в четырех из них, хотя во всех упомянутых штатах продолжается подсчет и говорить о каком-либо окончательном результате рано.

В тренде
Теракт в Вене: один из террористов был сторонником "Исламского государства"
Реклама

Пока что ситуация на выборах в США выглядит так:

  • Виргиния (1%): Трамп – 51,5;%, Байден – 47,8%%;
  • Индиана (8% подсчитанных голосов): Трамп – 64,9%, Байден – 32,8%;
  • Кентукки (15%): Трамп – 53,5%, Байден – 44,9%
  • Нью-Гэмпшир (1%): Байден – 74,8%, Трамп – 25,2%;
  • Флорида (22%): Байден – 49,9%, Трамп – 49,2%.

Напомним, ранее стало известно, что Северная Каролина, которая является одним из ключевых штатов на выборах, обнародует результаты голосования с опозданием примерно на час.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всем происходящим вокруг президентских выборов в США. С самыми важными событиями вы можете ознакомиться в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Флорида Дональд Трамп выборы в США Джо Байден Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько стоит подключение к
Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые ценыБизнес
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Трамп поздравил Армению и Азербайджан с перемирием в Нагорном Карабахе
Трамп поздравил Армению и Азербайджан с перемирием в Нагорном КарабахеСША
Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины
Если победит Джо Байден. Три сценария для УкраиныПолитика
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)США
В США договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
В США договорились о перемирии в Нагорном КарабахеСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять