Первые результаты выборов в США: 5 штатов опубликовали данные

О предварительные данные подсчета голосов пока что подали лишь пять штатов

На выборах нового президента, которые проходят в США, нет фаворита – ни у действующего президента США, республиканца Дональда Трампа, ни у его соперника-демократа Джо Байдена нет явного преимущества.

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Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на предварительные данные прошедшего 3 ноября голосования.

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Стоит отметить, что промежуточные результаты подсчета бюллетеней пока что подали лишь пять штатов: Виргиния, Индиана, Кентукки, Нью-Гэмпшир и Флорида.

Трамп лидирует в четырех из них, хотя во всех упомянутых штатах продолжается подсчет и говорить о каком-либо окончательном результате рано.

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Пока что ситуация на выборах в США выглядит так:

Виргиния (1%): Трамп – 51,5;%, Байден – 47,8%%;

Индиана (8% подсчитанных голосов): Трамп – 64,9%, Байден – 32,8%;

Кентукки (15%): Трамп – 53,5%, Байден – 44,9%

Нью-Гэмпшир (1%): Байден – 74,8%, Трамп – 25,2%;

Флорида (22%): Байден – 49,9%, Трамп – 49,2%.

Напомним, ранее стало известно, что Северная Каролина, которая является одним из ключевых штатов на выборах, обнародует результаты голосования с опозданием примерно на час.

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