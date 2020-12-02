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Первые случаи COVID-19 появились в США раньше, чем в Китае – исследование

2 декабря, 01:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новое исследование подтверждает появление коронавируса за пределами Китая до 2020 года

В Соединенных Штатах первые заражения коронавирусом были обнаружены еще в середине декабре 2019 года, за несколько недель до того, как их начали фиксировать в Китае.

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Об этом свидетельствуеют исследование Центров США по контролю и профилактике заболеваний, пишет Bloomberg.

Результаты исследования доказывают, что коронавирус начал распространяться по всему миру за несколько недель до того, как его обнаружили в Китае.

Так, в США выявили 106 случаев инфицирования из 7 389 образцов крови, собранных у доноров в девяти штатах в период с 13 декабря по 17 января для определения наличия антител против вируса.

Согласно исследованию, в середине декабря в западной части США фиксировались отдельные случаи инфицирования коронавирусом. Антитела также были обнаружены в начале января в других штатах, до того, как стало известно, что вирус был занесен в эти районы

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"Результаты этого исследования предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла быть в США в декабре 2019 года, раньше, чем предполагалось до этого", – говорится в документе.

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Ранее первый случай коронавируса в США был зафиксирован 19 января 2020 года.

Издание отмечает, что это не первое свидетельство того, что вирус мог существовать или инфицировать людей за пределами Китая до 2020 года. В частности, во Франции также обнаружили, что пациент заразился вирусом после госпитализации с гриппоподобными симптомами в конце декабря, что противоречит официальной статистике, якобы COVID-19 попал в страну от людей, вернувшихся из Уханя в конце января.

Напомним, в США на прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 100 тысяч человек.

Мы также сообщали, что в мире за последние сутки коронавирусом заболели более 450 тысяч человек. Число подтвержденных случаев превысило 62,84 млн за все время пандемии.

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