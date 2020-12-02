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Первый человек на Марсе: Маск назвал сроки экспедиции

2 декабря, 09:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Земля и Марс каждые 26 месяцев синхронизируются по своим относительным орбитам

Первые люди смогут высадиться на Марс уже через шесть лет.

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Об этом заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, сообщает techcrunch.com.

По словам Маска, он "довольно уверен" в этом графике.

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Как отметил Маск, Земля и Марс синхронизируются по своим относительным орбитам вокруг Солнца примерно каждые 26 месяцев. Если повезет, первая высадка человека может произойти во время такой синхронизации Марс-Земля уже через четыре года вместо шести.

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Также Маск сообщил, что SpaceX планирует через два года отправить на Марс корабль без экипажа.

Ранее сообщалось, что компании SpaceX отправит на Международную космическую станцию первых туристов.

Видео: SpaceX

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