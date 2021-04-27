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Первый рейтинг Time. ТОП-100 самых влиятельных компаний мира

27 апреля, 22:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В рейтинг журнала попали компании, которые оказывают большое влияние на современный мир

Американский журнал Time впервые представил список 100 самых влиятельных компаний: социальные сети, технологические корпорации, фармацевтические гиганты и стриминговые сервисы.

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Об этом говорится на сайте журнала.

В рейтинг попали компании, которые оказывают влияние на современный мир. Каждой присуждали баллы по критериям: актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех.

Список разделили на пять категорий:

"Первопроходцы" – Hello Sunshine, американская медиакомпания, созданная актрисой и продюсером Риз Уизерспун вместе с Otter Media в 2016 году.

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"Лидеры" – Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), входит в четверку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ и НФЛ.

"Инноваторы" – стартап Gro Intelligence, который помогает бороться с массовым голодом и глобальным потеплением.

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"Гиганты" – крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.

"Разрушители" – биотехнологическая компания Illumina, которая занимается разработкой систем анализа генетического разнообразия и биологических функций.

В списке самых влиятельных компаний также были соцсети Facebook, Twitter, TikTok, Zoom и Clubhouse.

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Кроме того, были отмечены и фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие вакцины от коронавируса – Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и BioNTech.

Недавно Новая Зеландия лишилась статуса самой лучшей страны для жизни во время пандемии коронавируса – впервые с начала распространения инфекции в мире. Теперь это первое место занимает Сингапур.

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