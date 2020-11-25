Первый скандал в команде Байдена: будущий министр покрывал убийство

Не успел избранный президент США Джо Байден занять Овальный кабинет, как один из кандидатов в его будущую администрацию спровоцировал скандал.
Об этом сообщает Business Insider.
Речь идет о Раме Эмануэле – бывшем мэре Чикаго, которого планировали предложить на должность министра транспорта. Это чиновник с внушительным стажем – он работал в администрациях президентов Билла Клинтона и Барака Обамы, а также 6 лет заседал в Конгрессе США.
Однако в 2014 году в бытность мэром его репутация оказалась запятнанной из-за убийства белым сотрудником полиции 17-летнего афроамериканского подростка Лакуана Макдональда.
Как показало последующее расследование, 16 офицеров дали ложные показания с целью "преувеличения угрозы, которую представлял Макдональд" при задержании. "Точкой кипения" стали усилия прокуроров Чикаго не допустить публикации видео, которое обличало неоправданную жестокость правоохранителей при задержании.
Читайте также: Команда Байдена. Кто будет руководить США и заниматься Украиной
Впрочем, в 2015 году Эмануэль смог переизбраться на второй срок, но на третий уже решил не баллотироваться.
На этом фоне ряд видных членов Демократической партии раскритиковали решение команды Байдена предоставить экс-градоначальнику Чикаго столь высокую должность. В связи с этим ему могут предложить куда менее значительный пост.
Напомним, ранее стало известно о других назначениях в будущей администрации. Например, государственным секретарем США станет давний союзник Байдена и 58-летний дипломат со стажем Тони Блинкен.
А бывшему советнику Байдена Рону Клайну предложили возглавить аппарат Белого дома.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк