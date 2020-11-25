Українська
$ 28,37
33,68
  1. Мировые новости
  2. США

Первый скандал в команде Байдена: будущий министр покрывал убийство

25 ноября, 13:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Экс-мэр Чикаго Рам Эмануэль добивался сокрытия полицейской жестокости в отношении 17-летнего афроамериканца

Не успел избранный президент США Джо Байден занять Овальный кабинет, как один из кандидатов в его будущую администрацию спровоцировал скандал.

Реклама

Об этом сообщает Business Insider.

Речь идет о Раме Эмануэле – бывшем мэре Чикаго, которого планировали предложить на должность министра транспорта. Это чиновник с внушительным стажем – он работал в администрациях президентов Билла Клинтона и Барака Обамы, а также 6 лет заседал в Конгрессе США.

Джо Байден, Барак Обама и Рам Эмануэль

Джо Байден, Барак Обама и Рам Эмануэль / Фото: Flickr

Реклама

Однако в 2014 году в бытность мэром его репутация оказалась запятнанной из-за убийства белым сотрудником полиции 17-летнего афроамериканского подростка Лакуана Макдональда.

Как показало последующее расследование, 16 офицеров дали ложные показания с целью "преувеличения угрозы, которую представлял Макдональд" при задержании. "Точкой кипения" стали усилия прокуроров Чикаго не допустить публикации видео, которое обличало неоправданную жестокость правоохранителей при задержании.

В тренде
Два ключевых штата объявили Байдена победителем выборов

Читайте также: Команда Байдена. Кто будет руководить США и заниматься Украиной

Впрочем, в 2015 году Эмануэль смог переизбраться на второй срок, но на третий уже решил не баллотироваться.

На этом фоне ряд видных членов Демократической партии раскритиковали решение команды Байдена предоставить экс-градоначальнику Чикаго столь высокую должность. В связи с этим ему могут предложить куда менее значительный пост.

Реклама

Напомним, ранее стало известно о других назначениях в будущей администрации. Например, государственным секретарем США станет давний союзник Байдена и 58-летний дипломат со стажем Тони Блинкен.

А бывшему советнику Байдена Рону Клайну предложили возглавить аппарат Белого дома.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США скандал чикаго выборы в США Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19
Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19США
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемиюСША
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять