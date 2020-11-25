Первый скандал в команде Байдена: будущий министр покрывал убийство

Не успел избранный президент США Джо Байден занять Овальный кабинет, как один из кандидатов в его будущую администрацию спровоцировал скандал.

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Об этом сообщает Business Insider.

Речь идет о Раме Эмануэле – бывшем мэре Чикаго, которого планировали предложить на должность министра транспорта. Это чиновник с внушительным стажем – он работал в администрациях президентов Билла Клинтона и Барака Обамы, а также 6 лет заседал в Конгрессе США.

Джо Байден, Барак Обама и Рам Эмануэль / Фото: Flickr

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Однако в 2014 году в бытность мэром его репутация оказалась запятнанной из-за убийства белым сотрудником полиции 17-летнего афроамериканского подростка Лакуана Макдональда.

Как показало последующее расследование, 16 офицеров дали ложные показания с целью "преувеличения угрозы, которую представлял Макдональд" при задержании. "Точкой кипения" стали усилия прокуроров Чикаго не допустить публикации видео, которое обличало неоправданную жестокость правоохранителей при задержании.

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Впрочем, в 2015 году Эмануэль смог переизбраться на второй срок, но на третий уже решил не баллотироваться.

На этом фоне ряд видных членов Демократической партии раскритиковали решение команды Байдена предоставить экс-градоначальнику Чикаго столь высокую должность. В связи с этим ему могут предложить куда менее значительный пост.

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Напомним, ранее стало известно о других назначениях в будущей администрации. Например, государственным секретарем США станет давний союзник Байдена и 58-летний дипломат со стажем Тони Блинкен.

А бывшему советнику Байдена Рону Клайну предложили возглавить аппарат Белого дома.

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