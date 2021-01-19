"Второй Джентельмен" Америки: что известно о муже вице-президента США Камалы Харрис

20 января демократ Камала Харрис официально станет новым вице-президентом США. А ее супруг Дуглас Эмхофф – первым в американской истории – получит титул "второго Джентельмена" Америки.

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Журналисты "Сегодня" собрали самые интересные факты его биографии.

Карьера и образование

Свой карьерный путь начал в 1990-е с получения диплома юриста в университете Южной Калифорнии. После этого он открыл собственную практику, а затем – перебрался в гораздо внушительную компанию Venable.

До недавнего времени Эмхофф был партером в юридической фирме DLA Piper в округе Колумбия, там он представляет крупные корпорации и бизнесменов в суде.

Знакомство с Харрис

В 2013 году друзья позвали адвоката на свидание вслепую – с незнакомкой, ищущей жениха. Ею оказалась 49-летняя Камала Харрис, которая на тот момент уже занимала пост генерального прокурора Калифорнии.

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В своей книге "Истины, которых мы придерживаемся" Харрис писала о встрече с мужем так: "Он производил впечатление человека, которому комфортно прежде всего с самим собой. Это одна из причин, почему он сразу понравился и мне".

Для Эмхоффа это уже второй брак. От бывшей супруги у юриста есть двое детей – сын Коул работает ассистентом в актерском агентстве William Morris Endeavor, а дочь Элла учится в Школе дизайна Парсонса.

А еще дети Дугласа имеют отличные отношения с Камалой и даже придумали для нее ласковое прозвище "Мамала".

Источник: Reuters / Byline

Еврейское происхождение

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Эмхофф — непрактикующий иудаист, но чтит связь с этой религией. К примеру, элементы иудейской традиции супруги Эмхофф и Харрис использовали во время своего бракосочетания в 2014 году. А недавно они опубликовали видео, где совместно зажигают семисвечник (менору).

Кроме того, что Эмхофф станет первый "вторым Джентельменом", он еще и первый еврей в четверке президентов, вице-президентов и их супругов.

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Дружелюбный и преданный

Во время предвыборной кампании Дуглас познакомился с женами и мужьями других политиков, с некоторыми он даже успел подружиться.

К примеру, юрист опубликовал в своем Twitter пост о том, что ему нравится беседовать с Честеном Буттиджичем, мужем Питера Буттиджича, члена демократической партии, мэра города Саут-Бенд и открытого гея.

А во время дебатов кандидатов в президенты он запостил фото с супругой Джо Байдена Джилл.

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Чтобы помочь своей жене в предвыборной гонке, Эмхофф покинул должность в престижной адвокатской фирме. А после того, как Харрис стала избранным вице-президентом, Дуглас оставил трогательное сообщение в своем Twitter: "Я очень горжусь тобой".

Новый титул

Демократы возлагают на супруга вице-президента большие надежды – и это неудивительно, ведь именно он впервые в истории страны получит титул "второго Джентельмена" Америки.

"Дуг, тебе придется узнать на своем опыте, что это значит — быть человеком, взламывающим барьеры, причем как раз на той самой работе, которая тебе предстоит", – заявил новый глава государства Джо Байден.

Сам же новоизбранный президент и продемонстрировал, в чем будет заключаться вызов для Эмхоффа, когда в одном из выступлений назвал его "женой Камалы".

Пока что о дальнейших планах "второго Джентельмена" неизвестно. Ранее Эмхофф отмечал, что планирует сосредоточится на вопросах, связанных с доступом к правосудию, а также помощи своим соратникам – Камале, Джо и Джилл Байден – в управлении страной.

"Я делаю то, что и раньше: поддерживаю Камалу, буду рядом с ней. Люблю ее", — отмечал Дуглас.

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