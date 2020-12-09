Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca: все, что нужно знать о вакцинах от COVID-19

Уже в скором времени три компании вакцин от коронавируса Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca будут доступны для широкого применения. Все три компании будут добиваться разрешения регулирующих органов, чтобы предлагать свои вакцины миллионам людей.

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Пока компании сообщают о результатах клинических испытаний, регулирующие органы FDA (Управление по санитарному надзору) проверяют эффективность, безопасность и производство каждой вакцины, пишет The Washington Post.

Какая эффективность вакцин?

Pfizer и BioNTech – эффективность более 90%.

– эффективность более 90%. Moderna – 95% эффективности

– 95% эффективности AstraZeneca – от 62 до 90% эффективности.

Когда разрешат применять вакцину?

1. Регулирующие органы FDA будут проверять эффективность, безопасность и производство каждой вакцины.

2. Консультативный комитет FDA проголосует за то, чтобы рекомендовать агентству разрешить применение вакцины.

3. С середины до конца декабря ожидается, что FDA может разрешить одну или несколько вакцин.

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4. Консультативный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний обсудит приоритетность вакцин для групп высокого риска.

Когда вакцины от COVID-19 будут доступными?

Ожидается, что в США разрешат использовать вакцины от коронавируса уже в середине декабря людям из групп высокого риска – примерно 200 миллионов человек.

Как будут доставляться вакцины?

Вакцина от Pfizer и BioNTech должна храниться при ультрахолодной температуре до -70 градусов по Цельсию.

К слову, это может стать проблемой при транспортировке вакцины в некоторые страны, в том числе, как неоднократно заявлял министр здравоохранения Максим Степанов, и в Украину.

Однако для распространения вакцины компания создала собственные охладители с GPS-отслеживанием, наполненные сухим льдом.

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Вакцина Moderna хранится в замороженном виде при температуре минус -20 градусов по Цельсию, но месяц при температуре холодильника. Это может упростить доставку в аптеки и сельские районы, где нет специализированных морозильных камер.

Самая простая в хранении вакцина AstraZeneca. Ее можно хранить при температуре холодильника до 6 месяцев, что значительно упростит ее распространение и применение в большинстве стран мира.

Сколько доз вакцины понадобится одному человеку?

Для вакцины Moderna и Pfizer требуется две дозы. Бустерную прививку Pfizer нужно сделать через три недели после первой. У Moderna интервал четыре недели.

Вакцина AstraZeneca также требует двух доз, но испытание показало, что она была гораздо эффективнее, когда первая доза составляла половину типичной дозы, а вторую вводили через месяц. Пока компания решает, какую рекомендацию предоставить регулирующим органам.

Безопасны ли вакцины?

Компании не предоставили пока полной информации о безопасности вакцин. Пока ни в одном из испытаний не сообщалось о серьезных побочных эффектах. Некоторые участники испытаний вакцины Pfizer сообщают о лихорадке, утомляемости, ознобе и боли в месте инъекции.

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В то же время побочные эффекты вакцины Moderna такие – боль в месте инъекции, боли в мышцах и головные боли.

Нужно ли будет дистанцироваться от общества после вакцинации?

Нужно. Эксперты отмечают, что даже после того как вакцина будет одобрена, людям нужно будет носить маски и дистанцироваться от общества. Ведь пока вакцина станет широко распространенной, должно пройти немало времени, чтобы иммунизировать достаточное количество населения.

К слову, ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что благодаря новым вакцинам можно получить 70% населения с антителами к коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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