Pfizer и BioNTech регистрируют вакцину от COVID в США и Европе: названы "козыри"

Альянс готов распространить вакцину в несколько часов после авторизации

Американо-германский альянс фармкомпаний Pfizer и BioNTech подал в Соединенных Штатах запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба фармконцерна Pfizer.

Документы поданы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Кроме того, производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Великобританию, Европу, Канаду и Японию.

Исходя из текущих прогнозов, компании рассчитывают произвести в мире до 50 млн доз в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021 года. Они будут готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после авторизации.

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В качестве серьезных "козырей" альянс напомнил, что их вакцина BNT162b2 продемонстрировала эффективность 95%, при этом на сегодняшний день серьезных проблем с безопасностью не наблюдается.

Сайт "Сегодня" сообщал, что у этой вакцины одна особенность, которая может перечеркнуть все преимущества перед вакцинами других производителей, – экстремальная температура хранения, которая доступна только богатым странам.

Видео: Сегодня

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