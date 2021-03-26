Українська
$ 27,97
33,03
  1. Мировые новости
  2. США

Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцах

26 марта, 09:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Всего в первом этапе исследования будут участвовать 144 ребенка

Вакцина от коронавируса Pfizer оказалась абсолютно безопасна для беременных, а теперь компания начинает испытания своего препарата на детях до 11 лет.

Реклама

Об этом сообщает CNBC.

В компании заявили, что первые участники испытаний уже получили первые прививки. Всего в первом этапе исследования будут участвовать 144 ребенка.

Специалисты попробуют выяснить уровень дозирования при вакцинации для трех возрастных групп детей: от 6 месяцев до 2 лет, от 2 до 5 лет и от 5 до 11 лет. Если для взрослых полагается две дозы по 30 микрограммов препарата, то для детей определен начальный уровень дозы в 10. Ученые оценят, насколько безопасны и эффективны такие дозы для детей.

Читайте также: Вакцина Pfizer оказалась эффективна против новых штаммов коронавируса

В тренде
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19
Реклама

Для второго этапа дети будут случайным образом отобраны для получения вакцины или плацебо. После шестимесячного наблюдения дети, получившие плацебо, получат возможность получить вакцину.

"Pfizer имеет большой опыт в продвижении клинических испытаний вакцин у детей и младенцев и стремится улучшить здоровье и благополучие детей с помощью тщательно разработанных клинических испытаний", – заявили в компании.

Как сообщали новости "Сегодня", иммунолог, член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказывал, что вакцину Pfizer поставят в Украину в апреле.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети вакцина младенцы Pfizer
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал посла
США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал послаСША
Байден назвал Путина убийцей: как отреагировали в России
Байден назвал Путина убийцей: как отреагировали в РоссииСША
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
Вакцину Moderna впервые ввели детям: что происходит
Вакцину Moderna впервые ввели детям: что происходитСША
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей США
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей СШАСША
Байден обвалил рубль заявлением о Путине-убийце
Байден обвалил рубль заявлением о Путине-убийцеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять