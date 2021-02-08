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Pfizer почти вдвое ускоряет производство вакцины от коронавируса

8 февраля, 10:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Компания пытается угнаться за темпами вакцинации в США

Американская фармкомпания Pfizer собирается значительно сократить время производства вакцины от COVID-19 – с 110 до 60 дней. Причина тому – ускорение темпов вакцинации населения в США.

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Об этом сообщает USA Today.

В компании это решение называют не внезапным и с этой целью уже инициировали проект "Скорость света" (Light Speed).

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"Никто никогда не производил мРНК-вакцины в таких объемах, поэтому можно держать пари, что производители учатся в процессе производства. Бьюсь об заклад, они каждый день сталкиваются с различными проблемами, решают их, и включают это в свой планы действий", – говорит президент консалтинговой фирмы по производству вакцин Immunization Policy and Knowledge Translation Роберт ван Эксен.

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На данный момент Pfizer производит свою COVID-вакцину на трех заводах. Они расположены в штатах Миссури, Массачусетс и Мичиган. По состоянию на 6 февраля на этих предприятиях было создано порядка 20,6 млн доз вакцины.

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Для ускорения производства, на каждом из заводов будут добавлены линии производства.

Компания обратила внимание, что США ускоряют темпы вакцинации, поэтому уменьшение времени на изготовление препарата поможет избежать пробелов в кампании иммунизации.

Напомним, что в этом месяце Украину тоже получит вакциной Pfizer – ею будут прививать медицинских и социальных работников, а также сотрудников мобильных групп.

В то же время, мы писали, что Евросоюз пригрозил заблокировать поставки в Великобританию вакцины Pfizer, которая была произведена на территории сообщества.

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