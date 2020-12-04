Pfizer поставит вдвое меньше вакцины, чем планировалось

Американская компания Pfizer снизила число доз вакцины от коронавируса, которое она планировала поставить до конца года, со 100 до 50 млн.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источника, причиной такого решения стали проблемы в цепочке поставок.

"Наращивание поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось. Также важно подчеркнуть, что результаты клинических испытаний появились позже, чем это изначально прогнозировалось", – отметила представитель Pfizer Эми Роуз.

Отмечается, что фармацевтический гигант столкнулся с тем, что часть сырья, которое использовалось на ранних этапах производства, оказалось не соответствующим необходимым стандартам.

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При этом Pfizer по-прежнему рассчитывает выпустить более миллиарда доз в 2021 году, как планировалось изначально.

Напомним, в среду стало известно, что Великобритания первой в мире одобрила для массового использования вакцину, разработанную Pfizer совместно c немецкой компанией BioNTech.

Также сайт "Сегодня" ответил на самые главные вопросы: Что известно о вакцине Pfizer? Как она действует? Когда прививку смогут получить украинцы?

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