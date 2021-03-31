Pfizer заявила о 100% эффективности COVID-вакцины для подростков

Производитель вакцины от коронавируса Pfizer заявил о 100% эффективности для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Такие результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний, передает CNBC.
В исследовании приняли участие 2260 американцев.
Компания Pfizer сообщила, что в группе плацебо было зарегистрировано 18 подтвержденных случаев COVID-19 и не было подтвержденных инфекций в группе, получившей вакцину.
Выяснилось, что дети хорошо переносят вакцину, а побочные эффекты в целом соответствуют тем, которые наблюдаются у взрослых.
По словам представителей органов здравоохранения и экспертов по инфекционным заболеваниям, вакцинация детей имеет решающее значение для прекращения пандемии.
Ранее сообщалось, что BioNTech объединила 13 фармкомпаний в альянс по производству препарата, чтобы обеспечить им Евросоюз и остальной мир.
Также мы писали о том, что компании Pfizer и BioNTech в апреле планируют время начать тестирование "сухой" версии вакцины от COVID-19.
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