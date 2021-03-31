Українська
$ 27,89
32,72
  1. Мировые новости
  2. США

Pfizer заявила о 100% эффективности COVID-вакцины для подростков

31 марта, 15:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Выяснилось, что дети хорошо переносят вакцину

Производитель вакцины от коронавируса Pfizer заявил о 100% эффективности для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Реклама

Такие результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний, передает CNBC.

В исследовании приняли участие 2260 американцев.

Компания Pfizer сообщила, что в группе плацебо было зарегистрировано 18 подтвержденных случаев COVID-19 и не было подтвержденных инфекций в группе, получившей вакцину.

Выяснилось, что дети хорошо переносят вакцину, а побочные эффекты в целом соответствуют тем, которые наблюдаются у взрослых.

В тренде
США хотят активизировать стратегическое партнерство с Украиной
Реклама

По словам представителей органов здравоохранения и экспертов по инфекционным заболеваниям, вакцинация детей имеет решающее значение для прекращения пандемии.

Ранее сообщалось, что BioNTech объединила 13 фармкомпаний в альянс по производству препарата, чтобы обеспечить им Евросоюз и остальной мир.

Также мы писали о том, что компании Pfizer и BioNTech в апреле планируют время начать тестирование "сухой" версии вакцины от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети прививка вакцинация коронавирус Pfizer
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детях
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детяхСША
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в США
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в СШАСША
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей США
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей СШАСША
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцах
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцахСША
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинации
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинацииСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять